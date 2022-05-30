外协厂商污点不断，合营企业连连踩雷，金泉旅游IPO或受阻？旅游_新浪财经_新浪网

来源：壹财信 作者：唐 柯 “不是在露营，就是在露营的路上”成为了今年“五一”小长假朋友圈的真实写照，受多地“非必要不离省”的疫情防控政策影响，短途旅游变得炙手可热，曾一度与小众、轻奢、舶来品等标签挂钩的露营也逐渐走近大众视野。 艾媒咨询研究报告显示，2014年至2021年中国露营营地市场规模从77.10亿元增至299.00亿元，预计2022年增速达18.60%，市场规模达354.60亿元。另据京东消费及产业发展研究院发布的《春夏户外露营消费趋势报告》，今年4月以来，京东上露营产品的搜索量同比增长145%，帐篷/垫子类商品成交额同比增长229%，“露营经济”成为疫情下旅游消费的新热点。 “露营+”模式发展如火如荼，从事帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品研发、设计、生产和销售的 扬州金泉旅游用品股份有限公司（下称：金泉旅游）也预备进军资本赛道。 3月1日，证监会更新披露了金泉旅游招股说明书申报稿。 《壹财信》研究发现，金泉旅游外协厂商参差不齐，身背多项处罚与债务，供应商遴选机制堪忧；产业下游方面，金泉旅游的合营企业在产品质量安全等方面屡屡踩雷，且身陷侵权风波、诉讼缠身。 外协厂商污点不…