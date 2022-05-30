收盘丨A股三大指数收盘齐涨，旅游、汽车板块涨幅居前

5月30日，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.60%，深证成指涨1.04%，创业板指涨1.20%。 盘面上，旅游、餐饮、汽车板块涨幅居前，猴痘概念、房地产服务、煤炭板块调整。 具体来看，汽车服务板块走强，西上海、特力A、浙农股份涨停，上海物贸、国机汽车、中汽股份等多股跟涨。 Wind数据显示，北向资金全天净买入70.49亿元，其中沪股通净买入24.82亿元，深股通净买入45.67亿元。 【机构观点】 爱建证券： 国内疫情基本得到控制，美元升值步伐放缓同时地缘冲突也未恶化，因此市场环境稳定向好，市场目前估值水平依然较低，反弹走势仍将延续，只是节奏的放缓。当然市场存量博弈特征依然不改，因此依然继续交易的策略，以估值和业绩为基础，从安全的角度，在机会上把握稳增长、促消费和科技成长机会的轮动，个股仍将优于指数。 中邮证券： 短期观点是，大盘继续磨底，稳增长政策利好下存在结构性机会。两市整体估值仍处在合理区间，下行风险可控。 行业方面投资建议：反弹主线，此前随着大盘下探整体估值已回到合理区间，近期成长性较强的新能源等热门赛道有所反弹，可继续从中挖掘质地优良的公司；稳增长低估值主线，近期大盘在…