平谷区各景区50%限流开放 酒店 民宿 农家乐恢复接待

据了解，平谷区已经开放的11家景区严格按照50%限流接待、网上预约购票后，游客需持有48小时核酸阴性证明，且健康宝、行程码、体温正常、佩戴口罩方可入园。目前，平谷区现有民宿182家，已恢复复工30%左右。记者来到杏花村里又亦家民宿看到，负责人正在打扫庭园、整理房间，认真做着接待游客的准备工作。 杏花村里又亦家民宿负责人 刘琬 ：在营业之后呢，我们会依然继续按照北京市的一个疫情防控要求去做，每日做好消杀工作，以及客户到民宿来的登记、测温，以及48小时核酸健康宝的扫描，这些问题我们大家会依然继续落实，也是为了让大家住的安心、住的舒心。当前，疫情防控工作正处于关键阶段，平谷区在认真贯彻落实北京市委、市政府疫情防控要求的基础上，积极稳妥地推进文旅企业有序复工复产，全力营造安全、健康的旅游环境。 平谷区文化和旅游局局长 孙立妹 ：按照北京市新冠肺炎疫情领导小组的要求，我们第一时间通知了平谷区的各类酒店、民宿、农家乐，恢复正常的接待服务，文化馆、图书馆等公共文化场所，按照错峰预约限流50%进行开放的要求，通知到属地政府和各部门、各单位，各单位呢做好了开业前的各项准备，包括环境消杀、人员组织等相关工…