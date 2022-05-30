研报精选：消费复苏仍是主线！汽车、酿酒、旅游、贸易板块爆发 江铃汽车等涨停_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

今日(5月30日)沪深两市全线高开，盘初股指震荡反复之后，盘中一度有跳水表现，好在迅速企稳回升，随后股指呈现高位震荡偏强格局。 从盘面上来看，轻指数重个股行情延续，消费复苏仍是主线，汽车、酿酒、旅游、贸易板块爆发，农业种植、国企改革、化工原料、军工、橡胶制品等板块也多点开花，其余行业与概念板块同样涨多跌少，局部赚钱效应骤升。 值得关注的是，在汽车整车板块之中，截止发稿，江铃汽车、亚星客车等涨停；在酿酒板块方面，伊力特涨停，古井贡酒、重庆啤酒、百润股份等涨幅靠前。 中信证券指出，在疫情得到有效控制后，稳经济的一揽子政策预计将集中起效，海外扰动压力最大的阶段已经过去，并开始逐步缓和，中期修复的主行情正在临近。 在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。 【主题一】橡胶制品 天风证券提到，轮胎是汽车与地表的唯一接触面，安全性和可靠性受到消费者重视，品牌效应明显，国产轮胎有望借配套新能源车型提高品牌美誉度。国内轮胎企业在纯电配套领域具有优势，有望随新能源汽车品牌的崛起来提升品牌美誉度，不断走向高端化。 短期负面因素…