来一场舌尖上的“旅行”，九阳太空空气炸锅上手测评_电炸锅_什么值得买

来一场舌尖上的“旅行”，九阳太空空气炸锅上手测评 2022-05-30 23:50:00 1点赞 1收藏 0评论 有人不爱旅游爱蜗居，不爱玩乐爱臭美，不爱抽烟爱喝酒，但美食却是无法抵抗的 诱惑 。嫌弃外面餐调料太多，油烟太重，完全可以自己在家中做美食。周末给全家人带来一场舌尖上的“旅行”，只要有这款九阳太空 空气炸锅 就可以，来看看它的上手测评效果你就知道了！ 首先九阳这个品牌没什么可说的，厨电领域的老品牌，更是载人航天太空厨房研制单位，技术实力可以说是厨电领域的佼佼者，值得信赖。 外观细节 这款九阳太空空气炸锅整体是一种浅咖色配色，与大多数非黑即灰的厨电产品相比，其颜值一下就很吸引人，看起来舒适优雅。 它的外观形态与我们常见的空气炸锅有所不同，九阳太空空气炸锅像 电饭煲 一样是上翻盖的形式打开。最上面是触控式操作面板，有各种功能指示和相关美食菜谱，看的一目了然。 触控面板最前端设计了一个环形的提手，开盖、关盖非常方便，也不会烫手。 在这个环形提手开盖的下方，有一个非常明显的“高温表面”注意提示。 这是九阳太空空气炸锅的顶盖，它采用环形可视玻璃材质，全程可视化操作，想要在烹饪过程中随时…