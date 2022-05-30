北京旅游有序开放 端午节周边游产业有望迎惊喜 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

“第一波游客今晚就到了，我们的三间房已经全被订出去了。”5月29日，延庆地区民宿“熙熙和宪宪ｄｅ乐园”主理人刘添文在电话中告诉记者，为了迎接第一波游客，民宿内的员工正在有序地开展消杀工作。 5月28日，北京市召开第348场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，宣布门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆区的各类酒店、民宿、农家乐恢复正常接待服务。 这意味着，在即将到来的端午假期，北京地区周边游产业将迎来重要的“回血”机会。 截至5月29日中午，据去哪儿平台数据显示，北京京郊酒店的搜索量较前一日环比上涨一倍；途家数据显示，北京门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆区的民宿搜索量较前一日环比上涨2倍。 5月29日早上，刘添文接到通知，要求按照50％的比例限流接待游客，同时做好常态化防护，核查健康码、48小时核酸证明等信息，并要求测温以及签署防疫防控承诺书。 与该通知相伴而来的，是当日猛增的咨询电话以及陆陆续续的线上咨询信息。“下午一直有游客打电话进来咨询，线上咨询也很多，但我们端午期间的房早就订满了。”刘添文告诉记者。 刘添文对记者感慨，疫情的反复并没有影响游客的出行热情。据了解，他管理的民宿包院价格也由平日周末…