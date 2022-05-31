火灾报警铃响彻酒店 工作人员无动于衷酒店火灾保安

火灾警铃响起的1分30秒里，酒店大堂的工作人员没有任何反应。 4月20日21时59分，火灾报警铃声响彻了新疆生产建设兵团第12师新天润社区丝路寰球港2期5号的希尔顿欢朋酒店的大堂。当晚，7层楼、100余间客房的酒店只有两名工作人员在岗。 距离火灾警报器仅两米的前台工作人员隔着玻璃看了一眼，既没有采取措施，也没有确认暗访人员的身份，一直在淡定地接待住客。时间过去1分40秒，大堂保安拿着一双筷子闲庭信步地走过去解除报警，嘴里还在嚼着食物。 当天，国务院安委会综合检查第四组的暗访人员走进这家酒店，按下了手动火灾报警按钮，检查酒店的火灾应急处置能力。显然，这家酒店的考核结果距离及格还非常遥远。 “出事了，可能要追究刑事责任” “现在着火了，你应当怎么处置？”当暗访人员问到这一问题时，保安先是支支吾吾答不上来，随后，又讲出零星几点。暗访人员表示，“不要光说，直接操作。” 保安这才放下筷子，从消火栓箱内抱出消防水带，顺势往地上一甩，随后又折回消火栓箱，将水带接上栓口，又向门口走去，往返几次，不知所措，只能摊开双手表示，“又要连水带水枪，又要打开阀门，我一个人操作不了。” 发生火灾时，现场人员必须第…