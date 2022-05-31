V观财报｜西藏旅游董事长赵金峰辞职 月初刚遭监管警示监事会赵金峰旅游_手机网易网

中新经纬5月31日电 监事会 主席申请辞职不到两周，西藏 旅游 董事长 赵金峰 也辞职了。 西藏旅游5月30日公告，公司原董事长赵金峰因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事长一职，赵金峰辞职后仍为公司董事。2021年财报显示，赵金峰董事长任期终止日期为2024年6月21日。 公告同时披露，选举董事胡晓菲为公司第八届董事会董事长，推举梁志伟先生为公司第八届监事会主席。 西藏旅游曾于5月19日公告，史玉江因个人原因，向公司监事会申请辞去监事会主席职务，史玉江辞去监事会主席职务后，不再担任公司任何职务。 中新经纬注意到，因涉非经营性资金占用，赵金峰于5月初遭监管警示。 西藏旅游5月7日公告称，因非经营性资金占用，且相关信息披露不真实、不准确，上交所根据有关规定决定，对西藏旅游、实控人王玉锁、关联方新绎酒店及西藏旅游时任董事长赵金峰、时任总经理胡锋、时任财务总监兼董事会秘书罗练鹰、时任董事会秘书郝军予以监管警示。 据西藏旅游网站介绍，公司是西藏本土第一家上市公司，是西藏自治区唯一一家以旅游、文化传媒为主业的上市公司。公司旅游主业下设有主力业务为景区经营，包括：位于西藏自治区林芝市的雅鲁藏布大…