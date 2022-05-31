江苏连云港、泰州有序恢复道路客运班线及旅游包车运营客运旅游疫情

江苏省连云港市根据疫情防控形势，为更好保障人民群众出行需求，经研究，决定自即日起有序恢复低风险地区道路客运班线和旅游包车运营。现将有关情况通告如下： 一、客运班线市区新浦汽车总站、苏欣快客站恢复运营；其他县区汽车客运站同步恢复运营；旅客可通过巴士管家等官方售票合作平台查询班次动态及购票。 二、旅游包车根据目的地城市防疫管控形势和要求，在落实包车方疫情防控主体责任的基础上，有序恢复低风险地区旅游包车运营。 三、有关要求 1、各客运站要按规定落实好进站旅客健康码、行程码查验和体温检测等查验工作，并要求扫“大圣码”后进站。对来（返）连旅客须查验健康码、行程码，体温检测正常方可出站。对行程码带“*”号的出站旅客按规定落实闭环管理。 2、一线从业人员必须在完成新冠病毒疫苗全程或加强针接种后方可上岗，按规定频次完成核酸检测。 3、广大旅客请自觉佩戴口罩，配合测温验码等防疫要求，做好个人防护。离连旅客请提前了解目的地城市疫情防控要求，建议携带48小时内核酸检测阴性证明备查。 江苏省泰州市为统筹疫情防控和经济社会发展，满足市民出行需求，根据当前疫情防控实际，自5月30日起全面恢复省内道路客运、旅游包车…