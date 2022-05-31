体育+旅游 文山州首届射箭弹弓联谊赛好看好玩_政务_澎湃新闻-The Paper

文旅头条讯（融媒体记者 缪欢 文）文山州首届射箭弹弓联谊赛5月29日在文山土小韦花米饭体验园顺利完赛，来自昆明、红河、文山等地的90名选手经过激烈角逐，排出英雄榜。 当天烈日高悬，选手的热情比气温还高。经过一天的角逐，弓箭组比赛中，刘帅勇夺成人组排位赛和成人组榜首，赵慰羽和唐嗣博分获青少年组排位赛和青少年组淘汰赛第一名。弹弓组比赛中，王玺傲和冯玉婷分获男女冠军。 自古英雄出少年，比赛中的最大亮点是少儿弓箭组英姿飒爽的孩子们，抽箭、拉弓、射出 动作行云流水，弓箭正中靶心。 7岁的管震已经有了三年的弓箭学习经验，爱上弓箭是因为看到爸爸每一次拉弓的样子让他感觉非常帅气。 10岁的刘沈雨是个小小花木兰，她不谦虚不自满地说，我的水平还不错吧，能射个90环。 本届赛事由文山州弹弓协会和文山市射箭协会联合举办，旨在弘扬传统民俗文化，推动射箭、弹弓等项目的竟技发展。 文山市弓箭协会副会长矣航云表示，我们通过比赛搭建推广和交流的平台，让大家在比赛中既展示自己，也在比赛中成长。今后，我们还将定期或不定期地开展这样的竞技比赛，让我们的竞技水平不断提高。 本届赛事也是体育加旅游的完美融合。文山土小韦花米饭体验…