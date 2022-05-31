浙江：鼓励省内跨市游 有序恢复跨省团队旅游浙江旅游_手机网易网

浙江：鼓励省内跨市游 有序恢复跨省团队旅游 2022-05-31 19:46:09 北京 中新经纬 0 人跟贴 中新经纬5月31日电 “ 浙江 发布”微信号31日消息，5月31日，浙江省疫情防控办印发《关于高效统筹疫情防控和 旅游 餐饮住宿等服务业发展的通知》(下称《通知》)。 《通知》指出，要坚持疫情防控“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，按照疫情不同风险等级，分级分区分类开展差异化科学精准防控，以最短时间、最小代价打赢疫情防控遭遇战、阻击战、歼灭战，努力用最小代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 《通知》强调，要高效统筹常态化疫情防控和旅游餐饮住宿等服务业发展，坚决避免层层加码和“一刀切”“一封了之”，切实做到放得开、管得住和快管控、快恢复。 根据《通知》，浙江省7日内无社会面本土疫情发生的县(市、区)，在严格落实常态化防控要求的前提下，及时有序推动旅游景点、餐饮宾馆、文娱场所等场所开放和旅游、会议、展览、文娱等活动开展。 《通知》倡导浙江人游浙江。《通知》指出，在积极发展周边游、近郊游、乡村游、城市休闲游的同时， 鼓励省内无社会面本土…