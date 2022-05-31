湖南恢复旅游团队跨省游及“机票+酒店”业务 华声在线5月31日讯(记者 刘涛)今天下午，湖南省文化和旅游厅发布《关于做好旅行社恢复旅游团队跨省旅游和强化端午节期间疫情防控安全等工作的通知》，通知显示，鉴于当前全省疫情防控形势趋于平稳，现阶段已无中高风险地区，进入常态化疫情防控模式,经研究决定恢复旅游团队跨省旅游及“机票+酒店”业务。同时，将严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制。 附： 关于做好旅行社恢复旅游团队跨省旅游和强化端午节期间疫情防控安全等工作的通知 各市州文化旅游广电(体育)局： 鉴于当前全省疫情防控形势趋于平稳，现阶段已无中高风险地区，进入常态化疫情防控模式,经研究决定恢复旅游团队跨省旅游及“机票+酒店”业务。为进一步提振行业信心，积极推动旅游市场规范有序复苏，为做好我省旅行社恢复旅游团队跨省旅游和强化端午节期间疫情防控安全等工作，以实际行动推进全省首届旅游发展大会筹备工作，现将有关事项通知如下： 一、严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制。按照《文化和旅游部办公厅关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》(文旅发电〔2022〕113号)和《文化和旅游部…