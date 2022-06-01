预订量暴增2倍！这种“旅游”方式火了，有订单已排到7月！你试过吗？

过几天就是端午小长假了，这个假期你打算出游吗？哪些旅游方式最受人们欢迎？ 在深圳大鹏新区的一家露营基地，运营负责人告诉记者，随着端午假期的临近，基地的露营休假产品已经预订一空。 深圳某露营基地运营经理 张靖：目前露营已经订到了7月份，周末基本上都订满。 去哪儿数据显示，端午假期露营装备预订量同比去年增长超两倍；其中房车露营地的预订量较去年同期增长60%。此外，虽然热度持续走高，但相关产品价格未出现明显波动。根据携程平台数据，端午假期，露营产品的人均消费价格约为700元，与今年五一和清明基本持平。 除了露营之外，漂流、冲浪等水上项目也逐渐火热起来。去哪儿数据显示，端午小长假期间，重庆融创水世界、成都国色天乡水上乐园、广州长隆水上乐园等门票预订量明显增加。 随着端午假期临近，全国酒店预订也有所回暖。携程平台数据显示，今年端午小长假期间，全国高星级酒店预订均价同比去年下降3成，不过，价格下降也带动了预订量上升。在过去的半个月内，通过携程相关平台售卖的高星级酒店预售产品预订量较去年同期增长近20%；其中酒店套餐产品迎来近3个月内的预订峰值。