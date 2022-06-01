高回报揽客 蚁丛旅游踩线金融业务旅游_新浪财经_新浪网

来源：北京商报 “0撸，每天3分钟看5个视频，一年赚8000+，6个账号可赚超过4万元”“推广收益无上限，10-69岁都可以注册会员，2个App任务，可赚两份收入”……北京商报记者注意到，在部分公开社交平台上，有不少用户正在推广一家名为“蚁丛旅游”的平台，以0撸、高回报等吸引用户参与。 北京商报记者进一步调查发现，蚁丛旅游所谓的0撸收益与宣传中存在明显差异，其后更多的是需要用户进行相应投资或拉新，换取“门票”后进行变现。同时，平台还打着区块链旗号，声称开展联盟链相关业务，门票也曾一度被平台包装成虚拟货币进行交易。在分析人士看来，蚁丛旅游运营模式具备非法金融活动特征，投资者要心生警惕。 涉嫌“擦边”金融业务 “绝对的0撸，点点广告就能挣钱。通过拉新或者投资，就能获得不同级别的收益。”5月30日，一名蚁丛旅游平台的参与者王萍（化名），向北京商报记者介绍了蚁丛旅游的运营模式。 据王萍介绍，新用户下载蚁丛旅游App，通过完成看广告视频等任务获得门票奖励，只需正确使用平台赠送的门票，就可以做到0撸数千元。同时还可以通过邀请新用户参与，获得两级分红奖励。另行投资购买任务包，则可以兑换更多任务。 随…