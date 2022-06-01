美股异动 携程网(TCOM.US)涨4.54% 携程：端午首日高铁游预订量环比上周同期增长超60%_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

格隆汇5月31日丨携程网涨4.54%，报22.268美元。携程平台显示，截至5月31日中午，端午首日高铁游预订量环比上周同期提升超60%，部分地区旅游搜索热度恢复至去年同期水平；整体来看，高铁游预订量环比前两周增长超过40%。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ简介系列： https://www.cjz.vip/278335561.html 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台 https://h.cjz.vip 财经贝EHZ二级推荐奖励，价值 、值得分享！ 第一级直推奖励8%，第二级推荐奖励5% https://www.cjz.vip/2869878…