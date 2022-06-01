商旅巨头资不抵债 “票代第一股”败退A股旅游_新浪财经_新浪网

来源：北京商报 曾经的“票代第一股”，如今却要告别A股市场。5月31日，据 东方财富 网显示，“*ST腾邦”证券名变更为“ 腾邦退 ”（以下简称“腾邦”），这意味着腾邦将退出A股市场。作为曾经深圳最大机票代理公司的腾邦，鼎盛时期，甚至一度对标携程机票业务，旗下商旅业务更是拓展至航空公司、主题公园等领域，然而，在经历了盲目扩张之后，最终因国际航协“断供”、资金链断裂等问题导致资不抵债，在其核心业务停摆后，如今的腾邦早已不复当年的盛景，最终败退A股市场。 300亿元市值仅剩不足2亿元 在股票停牌一个多月之后，腾邦还是没有摆脱退市的命运。 5月31日，是腾邦进入退市整理期第一天，截至当日上午收盘，其股价下跌62.5%，报0.3元，总市值已不到2亿元。 对于即将退市一事，北京商报记者电话联系腾邦方面，该公司相关负责人表示，目前公司经营一切正常，退市整理期的相关进展以之后发布的公告为准。 在正式进入退市之前，腾邦的重整申请被驳回，也注定了其败退A股市场的命运。腾邦也在公告中指出，公司股票在退市整理期交易期间，将不筹划或实施重大资产重组事宜。 如今的腾邦距离其2015年辉煌时的300亿元市值，身价…