澳门今年首四月迎近250万旅客 特区政府持续深化“旅游+科技”_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

澳门旅游局将推出澳门区域旅游数据。 南方财经全媒体记者田静 发自澳门 澳门旅游发展委员会2022年第一次全体会议于5月31日召开，会上提到，今年首4个月访澳旅客为248.4万人次，酒店场所平均入住率为38%。虽然数据显示近期旅客量有所回升，实际消费却未有明显增加。 为解决澳门本地不少中小企面临的客源不足及经营困难等问题，澳门特区政府目前正在通过不同形式促进社区经济复苏。据了解，特区政府为本地社区消费活动引入科技元素，举办关前荟及悠路环两项活动，提升游客体验。另一方面，特区政府整合数据分析，以便于旅游业界制订经营策略，提振社区经济复苏。下半年，还将举办系列新活动，推动旅游业加快复苏。 旺丁不旺财 在五一黄金周期间，澳门旅游局举办的大型无人机表演活动，是特区政府推广旅游+科技的具体尝试，也是为吸引旅客推出的重要举措。该活动取得了超出预期的成效，4月30日更录得约4.2万旅客人次，创下了2022年至今最高单日客量。 但有部分商户反映，虽然旅客量近期有所回升，旅客的实际消费却未有明显增加，出现了旺丁不旺财的情况，进一步盘活社区经济成为了目前特区政府的重要工作之一。 澳门统计暨普查局数据显示，澳…