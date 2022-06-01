浙江：鼓励开展省内跨市游 有序恢复跨省团队游及“机票+酒店”业务

人民网杭州6月1日电 （康梦琦）为实现“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，促进消费复苏，推动浙江省旅游餐饮住宿等服务业复工复产和健康发展， 5月31日，《浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于高效统筹疫情防控和旅游餐饮住宿等服务业发展的通知》（以下简称《通知》）正式发布。 《通知》要求，在严格落实常态化防控要求的前提下，浙江省7日内无社会面本土疫情发生的县（市、区），应及时有序推动旅游景点、餐饮宾馆、文娱场所等场所开放，开展旅游、会议、展览、文娱等活动，原则上不对A级旅游景区以及文化旅游行业室内场所进行限制经营（集中隔离场所周边除外）。 切实守好疫情防控“大小门”的同时，《通知》还倡导浙江人游浙江，在积极发展周边游、近郊游、乡村游、城市休闲游的同时，鼓励省内无社会面本土疫情的设区市之间开展跨市游。《通知》明确，要把疫情防控各项措施抓细抓实，但不得层层加码，不得简单以疫情为由限制出行、人为设置跨市游障碍。《通知》 鼓励支持各地赴邻省开展疗休养资源推介，吸引省外职工到浙江开展疗休养活动。 《通知》明确， 有序开展中小学生研学游，通过学校组织集体旅行或家庭亲子旅行等。同时强…