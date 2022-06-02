美联储“失去的十年”：大滞胀的政治经济学分析新冠肺炎_新浪财经_新浪网

一瓣 作者 | 邵宇、陈达飞 后疫情时代美国经历的持续高通胀让人们回想起20世纪60年代中叶-70年代末的“大滞胀”。“它会再次发生吗？”成为市场关心的问题。如果2020-2022年的通胀只是另一个“大滞胀”时代的预演，那么无论是权益资产还是固定收益资产都将面临长期考验，而包含大宗商品在内的实物类资产将占优。在权益资产内部，成长将跑输价值和防御板块。那么，首先需要回答的问题是，“大滞胀”是如何发生的？ 长期以来，我们过分地强调了1973年和1979年两次石油危机的冲击，而低估了政治-意识形态、经济-意识形态、货币政策和地缘政治在其中扮演的角色。 政治-意识形态 层面，“大滞胀”时期，美国进步主义和民粹主义思潮高涨，集中体现在约翰逊的“伟大社会”构想当中，后疫情时代则是“拜登新政”——进步主义的回归； 经济-意识形态 方面，前一阶段以凯恩斯主义经济学和“菲利普斯曲线”的经验关系为指引，稳增长和保就业是第一要务，通胀容忍度较高，后一阶段，现代货币理论（MMT）将凯恩斯主义经济学发挥到极致，其关于“财政赤字货币化”的主张为美国民主党进步派（如桑德斯和沃伦）的政策主张奠定了理论基础； 货币政策…