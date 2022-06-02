摄影师的地平线8号轻旅行双肩包装了啥背包旅行设计_新浪科技_新浪网

有个词包治百病，现在的包已经不再单纯的作为出行收纳东西使用了。今天不聊奢侈品，只说我最近体验的地平线8号这款轻奢双肩背包。之前用过他们家的旅行箱，感觉质量还不错，这次体验了一下这款背包。 对于我来说，用包最多的应该就是相机包，和户外徒步的户外包，像这种偏休闲通勤的包来说，第一感觉倒是有点不适合我了。不过深度体验之后也是改变了自己的想法。 选了一款军绿色的背包，军绿色算是自己比较喜欢的颜色了，就像我的车子颜色一样。算是初步有了个好印象了，现在同款产品多种配色的选择往往更容易吸引更多的人。 考虑到选一款常用的背包，除了好看之外，更看重的是它的实用性，比如背负系统舒服，比较能装，包的材质结实等等。 那么对于地平线8号这款背包来说，背负系统我个人觉得还不错，背带比较结实而且有厚厚的垫子，背部设计上加了几块软性材料，整体比较贴合背部，也有减震的作用。背带收紧之后，也没有出现松垮的状况。并且还配有一条行李箱织带，可以将背包固定在拉杆上，解放双手。 这款包的小口袋不少，从外到里，从左到右，从上到下，可以看到不同造型设计的小口袋，有的是拉链封口，有的是敞口，这些对于携带不少小东西的人来说很友好，保温杯…