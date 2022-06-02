考点周边酒店“一房难求”酒店高考考点_新浪科技_新浪网

高考将至，为了让孩子在考试期间有个安静舒适的休息环境，也为了避免路上耽误时间，不少家长早早在考点附近的酒店预订房间，6月1日，记者走访西安高考考点附近的多家酒店，发现高考期间价格均上涨，部分酒店客房“一房难求”。 6月1日下午，记者走进西安市铁一中附近一家酒店时，陈先生正在询问前台工作人员高考房的预订情况。“6月6日、7日的大床房、双床房已经预订完了，现还有部分家庭房，相比大床房，家庭房空间更大，且有一大一小两张床，一家人都在酒店住的话，可以考虑。”工作人员表示。 记者打开一款软件，选择按时间线上订房，发现该酒店当日入住可预订，大床房、双床房的价格在98元到174元不等，家庭房价格为215元，6月6日、7日，大床房、双床房已订完，家庭房可预订，价格在874元到940元不等。 陈先生了解价格后，让前台工作人员预留一间家庭房到18时。“一开始没想着在酒店订房，后来怕考试期间学校周边堵车，就想着订一间，这下下手晚了，好多酒店都没房了，我再去周边看看，要是没有合适的，家庭房即使贵，也得订。”陈先生说。 随后，记者走访了友谊西路、翠华路、曲江路上的多家酒店，了解到客房价格在6月6日、7日均比往常…