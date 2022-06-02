上海市文旅局：跨省旅游“熔断”机制范围精确到区旅行社_网易政务

（原标题：上海市文旅局：跨省旅游“熔断”机制范围精确到区） 今晚，上海市文旅局向各区文化和旅游局，各家旅行社和在线旅游企业发出最新通知，明确将实施跨省旅游“熔断”到范围精确到区。 根据这一通知，为贯彻文化和旅游部办公厅《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》精神，落实党中央、国务院关于疫情防控战略部署，统筹疫情防控和经济社会发展，结合当前疫情形势和旅游市场实际情况，上海在加强疫情防控的前提下，将更科学精准实施跨省旅游“熔断”机制。 具体要求包括： 一、各区出现中高风险地区的，应立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该区的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。待辖区内全域为低风险地区后，恢复旅行社及在线旅游企业经营进出该区的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 二、本市旅行社及在线旅游企业要密切关注疫情动态，及时调整旅游产品和团队行程。不组团前往中高风险地区旅游，不承接中高风险地区旅游团队，不组织中高风险地区游客外出旅游。 三、各区文化和旅游局要深刻认识做好疫情防控工作的重要性，指导督促旅行社及在线旅游企业严格执行《上海市旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（2022年第一版）》，…