“再摸一天鱼”就放假！端午出游回暖，多景区免门票但限流_旅游_包图网_中新

中新经纬6月2日电 (熊思怡)再摸一天鱼就放端午假啦！咋过想好没？ 粽子、鸭蛋。图片来源：包图网 端午出游回暖 趁着端午小长假，不少人计划出游散心。 携程平台显示，截至5月31日中午，端午首日高铁游预订环比上周同期提升超60%，部分地区旅游搜索热度恢复至去年同期水平。从出发地与目的地来看，低风险区域用户仍然是出游主力军。 随着上海及周边城市疫情缓解，长三角端午假期旅行市场也迎来复苏。据同程旅行，苏州端午节前旅游热度较五一假期上涨446%，常州旅游热度较五一假期上涨255%。 综合多家旅企报告看，今年端午小长假旅游业态相比清明和五一整体呈现好转迹象，虽仍以本地游、周边游为主，但跨省游有所回暖。 机票预订及价格数据侧面印证上述观点。据悉，近两周机票预订环比前两周提升近二成，端午假期平均机票价格较五一假期上涨28%。 跨省游熔断精准到县 正式放假前夕，旅游业再迎政策利好——文旅部印发《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》。 “之前跨省熔断调整对象为有中高风险地区的全省，现在调整为相关县区范围，更加精准。”文旅系统权威人士对媒体分析称，临近端午假期，该政策或对旅游市场有较为…