携程：“高考房”预订环比上周增长460% 全国均价340元_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

本周，高考房进入最后预订阶段，全国多地考点周边酒店迎来预订小高峰。携程平台数据显示，截至6月1日，高考房预订环比上周增幅达460%，高考房预订量TOP 10城市分别为: 北京、武汉、成都、大连、西安、广州、南京、沈阳、哈尔滨、重庆。 考场周边的午间小憩也持续受到考生欢迎，截至6月1日，考场周边钟点房预订同比提升近40%，TOP 10城市分别为: 北京、南京、天津、广州、成都、武汉、福州、大连、深圳、苏州。 从今年预订特点来看，除了地理位置、交通线路、酒店住宿设施、服务质量，今年高考房的卫生环境、防疫条件也格外收到预订者重视，携程酒店相关负责人介绍，目前关于酒店防疫措施的咨询量较去年增长大约两成。此外，距离考点近、环境舒适安静、房型宽敞整洁仍是考生最为看重的元素。 根据携程数据显示，今年高考房平均价格为340元，较去年375元有一定幅度降低，其中北京以均价525元排名居首，广州、南京、成都、杭州位列第二梯队，均价在400元左右。携程酒店相关负责人介绍，相较各地考点公布后的订房小高峰，考试前3天也将迎来一波预订热潮，近年高考房预订已连续显示出周期缩短的现象，考试前一天预订比例持续上升。 值…