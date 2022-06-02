携程：端午乡村游 多地高端民宿掀起新热度

【品橙旅游】端午假期，各大城市圈的乡村游、周边游在节日气氛中掀起热度。据携程发布数据显示，西北五省乡村旅游最为热门，相比今年五一增长近3倍。新疆端午乡村旅游订单相比五一增长近600%。“小院过节，民宿度假”成为当下出行主流选择。 在乡村旅游经济中，作为承接乡村旅游消费的主要载体——乡村民宿，在这个端午表现如何？数据显示，旅游热门目的地在端午期间同样也是乡村民宿订单量最多的地区。“高端乡村民宿”在推动乡村旅游中扮演的重要角色也愈发凸显，除了浙江、四川、广东等地热度亮眼之外，在安徽、湖南等地，多个高端民宿也在端午节期间实现满房。 除了向往大自然、向往轻松治愈的乡间生活，“深度体验民俗文化”也成了人们前往乡村民宿的重要原因。 浙江乡村民宿预订量第一 高端住宿受欢迎 端午旅游热门目的地同样是乡村民宿订单量最多的地区。携程数据显示，今年端午乡村民宿订单量最高的10个省份，浙江排名第一，四川和广东紧接其后。 分城市来看，今年乡村民宿热度提升前10的城市中，广东占3席，安徽、山东各占2席。排名第一的广东省清远市，今年端午的乡村民宿订单同比增长高达620%。Top10城市中，半数城市同比增长超100%…