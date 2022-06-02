河南恢复跨省团队游及“机票＋酒店”业务_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

近日，河南省文化和旅游厅发布通知，鉴于目前河南省全域均为低风险地区，5月31日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及机票+酒店业务。通知全文如下： 河南省文化和旅游厅 关于恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及机票+酒店业务的通知 各省辖市、济源示范区、省直管县(市)文化广电和旅游局： 根据文化和旅游部办公厅《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游熔断机制的通知》(文旅发电〔2022〕113号)要求，鉴于目前我省全域均为低风险地区，即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及机票+酒店业务。 各级文化和旅游行政部门要指导督促旅行社及在线旅游企业严格执行《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第四版)》。压实企业主体责任，强化关键环节，扎实做好常态化疫情防控工作。对出现中高风险地区的县(市、区)，由所在地文化和旅游行政部门发布立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及机票+酒店业务，待无中高风险地区后，及时恢复旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及机票+酒店业务，要通过当地门户网站及时公布并向上级文化和旅游行政部门报备。 2022年5月31日 财经贝EH…