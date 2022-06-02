同程旅行入选恒生气候变化1.5℃目标指数恒生电子旅行气候变化明晟msci_手机网易网

同程旅行入选恒生气候变化1.5℃目标指数 2022-06-02 14:14:09 北京 北京商报 0 人跟贴 近日，恒生指数公司携手Wilshire推出"恒生 气候变化 1.5℃目标指数"。同程 旅行 （0780.HK)入选该指数成分股，也是入选该指数的唯一一家在线旅游公司。 据悉，此次同批纳入恒生气候变化1.5℃目标指数的企业共209家，包括腾讯、阿里巴巴、美团、汇丰、友邦等知名企业。 近年来，包括气候变化在内的ESG（环境、社会和公司管治）议题日益受到关注。愈来愈多的投资者更加重视气候相关因素，在其投资策略中支持低碳经济的转型。恒生气候变化1.5℃目标指数旨在为有兴趣将气候因素纳入其投资组合的投资者提供新的参考基准。 同程旅行积极响应国家"双碳"目标的号召，关注自身运营活动对环境的影响，致力于减少企业运营对环境与气候造成的不良影响。同程旅行持续践行绿色运营，采取绿色办公管理措施促进节能减排，并进一步加强能源管理，推行节能改造举措提高资源利用率。 在同程旅行发布的2021年度ESG（环境、社会和公司管治）报告中，同程旅行承诺：以2021年作为基准年，截至2030年底，将范畴1（公司商…