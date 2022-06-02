一周旅行指南 吉祥航空发布首款低碳经济舱票价产品，香港旅发局推出“艺聚香港”推广平台 界面新闻 · 旅行

记者 | 底伊乐 编辑 | 严之俊 1、喜来登酒店及度假村邀请人们体验城市漫步轻旅行 随着 “ 城市漫步 ” 这种轻度假旅行方式的兴起，越来越多的年轻旅行者喜欢以探索所在地区的文化底蕴为导向，漫步街头巷尾，发现奇趣民俗体验，并通过当地的美食风物、民族特色、潮流艺术展览等，在行走中发现目的地之美。近期，包括北京金隅喜来登、西安浐灞喜来登、宁波象山绿城喜来登、杭州西溪喜来登、成都恒邦天府喜来登等在内的多家酒店，以其深耕当地社区的定位，让旅行者和本地客人更好地融入于当地生活之中并收获旅行中的惊喜。 2 、威斯汀酒店及度假村倡导活力运动，一起迎接“世界跑步日” 今年的国际儿童节恰逢世界跑步日，为了满足新常态下人们对于运动健身及健 康生 活的需求，威斯汀品牌将所倡导的“活力运动”一以贯之，围绕威斯汀健康跑计划，鼓励人们迈开脚步，挥洒汗水，在威斯汀健康跑地图的指引下，像本地人一样用步伐探索周边区域，享受运动所带来的快乐与活力。同时，威斯汀酒店及度假村也于近日携手 Strava ，共同发起威斯汀健康跑（ RunWestin