青岛自贸片区“闯创市集”成为节日期间网红打卡地 “文创+旅游”成新亮点

2022年是青岛自贸片区成立三周年，也是“闯创驿”列入青岛市城市更新三年行动计划重点项目的开局元年。“闯创驿”作为青岛自贸片区首个城市更新改造项目，将文旅项目融入城市更新，全力发力“文创+旅游”，为青岛自贸片区文旅“两创”实践提供了生动的样板。 6月1日，由青发控股集团主办、青岛自贸商务服务有限公司承办、青岛中德联合商业发展有限公司协办，为期五天的“闯创市集、来势熊熊”主题活动打响了青岛自贸片区“闯创驿”城市更新项目文旅融合第一枪。 活动期间，全国知名媒体与网红大V集体走进青岛自贸片区，参观青岛自贸片区规划展示馆和青岛自贸片区“闯创驿”项目展厅，全方位地了解了青岛自贸片区的发展历程和未来规划，并打卡了“闯创市集”。 市集上，露天电影、潮流乐队、儿童娱乐、咖啡露营、美食购物、传统文化等特色摊位引来众多游客参与。值得注意的是，“闯创市集”中新潮、有趣、又不失传统特色的产品受到年轻人追捧。 众多年轻人聚在精致咖啡露营、端午传统文化体验等摊位前现场体验消费。活动现场配有萌态十足的卡通熊玩偶，吸引了不少“熊熊爱好者”在此驻足停留，拍照留念。 近日，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费…