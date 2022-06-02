[入住五星酒店，洗澡时浴室玻璃突爆裂⚡男子被「这一幕」吓傻！酒店：不会要你赔！] 台湾一名男子入住一间五星级酒店，未料准备洗澡时，浴室的强化玻璃无预警突然爆裂，顿时满地碎片，这一幕让他惊吓不已！ 综合外媒报道，男子PO文表示，他带老婆、孩子住进高雄一家五星级酒店。当晚11时许他准备要洗澡时，才刚脱下衣物，两片强化玻璃突然爆裂，整个浴室散落大大小小的碎玻璃，就连浴缸也无法幸免。 妻子立即冲进厕所，将浴巾铺在玻璃上让他走出厕所，但男子的脚底被刮了几道伤痕，受了点小伤。 在通报酒店后，值班经理马上安排他们一家换房住，送来医药箱并询问是否需要送医。男子表示不用送医，并询问工作人员房间的浴室之前是否发生过类似情况，结果对方表示没有，还补充了一句：「不会要你赔，我们会处理」。 男子表示，当晚他再也不敢洗澡，就连上厕所也不敢在房间上了，还特地跑到一楼大厅上厕所。隔天退房时，酒店也送上一盒饼干，并承诺下次订房会帮忙升等成摩天轮的主题房之类，但他坦言「说真的我也不敢住了」，幸好玻璃爆破时小朋友不在厕所，否则后果不堪设想。不过他强调，酒店的处理态度很好，他只想发文抱怨自己怎么那么倒霉。 对此，网友也纷纷分…