重磅！云南省将打造文化、旅游“双强省”_政务_澎湃新闻-The Paper

5月27日，云南省人民政府发布《云南省“十四五”文化和旅游发展规划》（以下简称《规划》），提出我省文化和旅游事业“十四五”发展目标和2035年远景目标，为云南全面建设文化和旅游“双强省”指明了方向。《规划》有哪些重点，6月2日，云南省人民政府新闻办公室召开新闻发布会，详细介绍、解读《规划》。 一起来看看未来的五年里，云南省文化和旅游发展的重点！ 瞄准目标 打造文化和旅游“双强省” 发布会上，云南省文化和旅游厅党组书记、厅长赵国良介绍，“十四五”期间，将是云南省建设文化和旅游“双强省”的重要时间阶段。《规划》立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，科学确定全省“十四五”文化和旅游发展目标和主要任务，精心谋划了一批重大工程项目，将为全面推进文化和旅游“双强省”建设和高质量跨越发展提供科学指导。 《规划》围绕建设国际康养旅游目的地、我国面向南亚东南亚人文交流中心、打造万亿级现代旅游文化产业和建设成为世界知名旅游目的地的目标，聚焦“16个10”世界级精品旅游产品，将实施文化和旅游高质量发展“十大工程”，培育一批世界级、国家级旅游产品和业态，不断完善高质量发展体制机制，提升文化和旅游创新…