辽宁文旅厅网站消息，根据《文化和旅游部办公厅关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游熔断机制的通知》(文旅发电〔2022〕113号)要求，鉴于目前辽宁省全域均为低风险地区，即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及机票+酒店业务。 各地文化和旅游行政主管部门按照属地党委、政府要求，密切关注有本土疫情，特别是有社会面感染者，但没有划定中、高风险等级的地区，科学动态调整旅行社防控策略和措施，指导督促旅行社及在线旅游企业严格执行《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第四版)》，压实企业主体责任，强化关键环节管理，扎实做好常态化疫情防控工作，严肃查处违法违规经营活动。旅行社及在线旅游企业要密切关注各地疫情动态，及时调整优化涉及相关地区的旅游产品和团队行程等，不组团前往中、高风险地区旅游，不承接中、高风险地区旅游团队，不组织中、高风险地区游客外出旅游。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ简介系列： https://w…