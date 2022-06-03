旅游｜第六届山东文化和旅游惠民消费季启动_TOM旅游

开幕式活动现场 高阳 摄 6月2日，第六届山东文化和旅游惠民消费季启动仪式济南主会场活动在印象济南·泉世界举办。 近年来，山东文化和旅游系统大力实施文旅消费促进行动，成功创建国家文化和旅游消费试点（示范）城市7个，国家级文化和旅游夜间消费集聚区6个，数量位居全国首位。在2021年第五届消费季中，发放文旅惠民消费券1.52亿元，直接带动消费6.02亿元，间接带动消费119.13亿元，建立了消费者得到实惠、文旅企业扩大市场、电商平台和金融机构拓展文旅业务的互惠互利、多方共赢的促进文旅消费长效机制。 与往届消费季相比，本届消费季补贴支持更加有力，省、市、县三级财政于6月份集中发放文旅惠民消费券1.07亿元，聚焦“文化创意、休闲旅游、精品演艺、数字文旅”4大消费板块，围绕七大专题，重点打造十大活动，构建“4+7+10”活动框架，组织开展各类主题活动2000余项；消费方式更加便捷，依托“好客山东·云游齐鲁”智慧文旅平台提供一站式、智能化服务；金融助力更加有效，建立金融支持文旅产业高质量发展联动机制，进一步强化助企纾困。 此次活动中，济南市介绍了第六届济南文化和旅游惠民消费季情况，多家消费季参与企…