旅游 福建推出“八条措施”“4个100”做热周末和暑期市场_TOM旅游

6月1日上午，福建省文化和旅游厅召开做热周末和暑期文旅市场新闻通气会，会上省文旅厅一级巡视员吴立官向新闻媒体发布八条做热周末及暑期文旅市场优惠措施，推出“4个100”文旅产品大礼包，通报了旅行社有序恢复经营，跨省团队旅游情况。 发布八条措施，做热周末和暑期文旅市场 一是出台百项文旅惠民措施，形成文旅惠民政策“大礼包”； 二是推出百条主题旅游线路，形成旅游线路矩阵，开启周末微度假新生活方式； 三是举办百场特色文旅活动，丰富周末微度假文旅活动； 四是打造百个周末微度假网红打卡地，分批分类推出不同主题的网红景区、网红打卡地； 五是拓展研学旅行产品，针对不同游客群体，推出形式多样的研学项目和产品； 六是强化文旅数字赋能，在“一部手机全福游”APP及各地智慧旅游平台开发上线微度假专区，同时，优化建设景区、博物馆、艺术馆等文旅场所智慧服务应用，提升游客体验； 七是改善文旅消费环境，营造优质旅游消费环境； 八是加大宣传推广，全方位、多角度地宣传周末和暑期文旅活动、旅游线路和优惠措施。 打造“4个100”特色文旅产品 福建省文旅厅将以周末“微游”为主线，围绕暑期旅游市场，积极打造“4个100”特色文旅…