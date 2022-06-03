携程：端午假期首日较“五一”首日旅游订单增长37%_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

携程黑板报微信公众号6月3日消息，携程数据显示，端午假期首日通过携程预订的旅游产品订单总量相比五一首日增长37%。从逛景区的距离来看，今年端午小长假，消费者预订景区仍以本地周边为主，本地周边的景区门票订单占比约达九成。此外，端午假期首日国内露营产品预订量较五一首日增长68%。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 财经贝EHZ简介系列： https://www.cjz.vip/278335561.html 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台： https://h.cjz.vip 财经贝EHZ二级推荐奖励，价值 、值得分享！ 第一级直推奖励8%，第二级推荐奖励5% h…