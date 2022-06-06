旅游 端午小长假，陕西西咸新区玩转露营音乐节_TOM旅游

刚刚过去的端午小长假期间，由陕西西咸新区宣传文旅局主办，西咸文旅集团承办的“一起露营吧！西咸新区首届露营音乐节”在西咸国际文创小镇成功举办。西咸新区管委会副主任艾晨、西咸集团总经理王军平、能源金贸区园办主任张建军等出席了此次音乐节活动。 “乘着时间缓缓的列车，带我飞向你清澈的心……”音乐人闫杰晨的一首《我在西咸等你》拉开露营音乐节的序幕。接下来古城四月的《春风十里》、李倩的《一杯美酒》、口哨艺术推广大使康笑笛的口哨表演、郭金芳的秦腔演出《小二姐做梦》、寻鹿乐队的即兴表演，瞬间点燃游人的激情。寻鹿乐队歌手表示：“没想到西咸新区也有开放式草坪的演出场地，在诗经发源地沣河岸边演出，夜风徐徐，让人一扫疲惫”。 草坪上的一个个帐篷像雨后遍地的蘑菇。人们幕天席地，享受着夏夜的凉爽，享用着各种美食。 “户外露营，美食是标配，营地有精心准备的烧烤和 自助餐 ，我们自己还带了小甜点。”摆好精致的美食，“95后”女孩黄雅和闺蜜们拍下几组美美的照片。“在室外一边看风景，一边享美食，心情特别舒爽自在。” 音乐节期间，市民陈志翠也换上汉服和家人一起赶到露营基地参加 国风雅集 ，带孩子体验“君子六艺”中的射艺。“…