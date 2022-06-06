旅游 扎赉特旗端午假期短途游、乡村游成热点_TOM旅游

初夏的兴安盟扎赉特旗巴彦乌兰苏木神山旅游景区青山如黛、水墨如涓。端午假期，在神山景区敖包旁、栈道边、马背上，游客纷纷拍照留念，与亲朋好友分享美丽景色。 端午假期首日，走进神山景区，工作人员用扩音器反复播放着提醒游客做好疫情防护和文明出游的温馨提示，引导游客在保持安全距离、带好口罩的同时，及时对景区内的环境卫生进行维护。微风吹来花香阵阵，游客们徒步抵达神山敖包，眺望风光秀美的神山。“ 神山旅游景点 离我们家特别近，趁着端午假期和家人一起出来玩，在清爽的夏风中享受悠闲假日，心里特别高兴。”游客陈塔娜说。 “今年端午节的游客数量和结构与往年同期对比，大部分游客为近郊游游客，旅客人数也较往年增加不少。为满足游客旅行需求，确保各景区有序运行，我们通过提前周密部署，强化服务保障，延伸旅游产业链等方式，为游客创造良好的 旅游环境 。”扎赉特旗文化旅游体育局局长包额尔敦介绍说，扎赉特旗抓住端午节小长假旅游复苏契机，推出放“粽”夏日的游玩、采摘线路，来了一场与美景的不期而遇，假期三天，共接待游客20万余人次，其中，兴安盟内游客达到18万人次，实现旅游收入4000万元，同比增长19.8％。其中，神山景区接…