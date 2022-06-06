元宇宙的厕所会堵吗？_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

编辑导语：游戏设计是一门大学问，不说别的，当你在游戏里设计一个“厕所”时，都有很多需要考虑的问题。在这篇文章中，作者详细介绍了游戏设计中需要考虑的各种问题，并对“元宇宙中的厕所会不会堵”这个问题进行探讨，一起看看吧。 一、概述 本文主要面向学术界的朋友而作。 主要的内容不在于调侃「元宇宙」，而希望站在游戏设计师与从业者的视角，为这样的一个公开的讨论场引入一些「游戏设计」「游戏研究」、以及「玩家」的思考维度，我认为这能为我们今天的「元宇宙批评」能提供有益的工具和思考。 首先引入游戏设计的视角有助于这种不可避免的但却略显空泛的讨论进入具体和有建设性的共识思索，并揭露目前的技术想象中的几处逻辑断裂与误解；在一味反对，以及无限夸张之间找到合适的位置。并且以游戏研究中对「游戏化」话语的批判作为案例参考来考察今天的「元宇宙」话语。 此外，本文认为玩家作为虚拟世界最大也最久远的消费者身上的对应「元宇宙」的「元系统素养」或许能带我们走出元宇宙叙事的恐慌。 如果「元宇宙」在逐渐变为一种公认的对互联网甚至人类未来的代称，那或许我们可以停止谈论「元宇宙是好还是坏」，而是去讨论「怎样的元宇宙是好的」，而「怎样…