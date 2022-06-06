携程：9成商家上线一周接单 “在线加盟”功能持续接纳爱彼迎中国房东-科技-金融界

6月3日，一批“在线加盟”功能自助加盟携程的民宿，迎来了端午假期的第一批住客。其中，部分商家为前爱彼迎中国的房东。携程数据显示，5月24日至5月31日，通过携程“在线加盟”平台加盟的民宿环比上月同期增长超过10%，截至端午假期首日，过去一周内上线的民宿已有近90%的商家产生订单，部分民宿主在当天完成加盟上线后即接到了订单。 携程集团相关负责人表示，自爱彼迎中国宣布关闭中国境内业务以来，携程集团旗下的携程、途家等多个品牌持续帮助爱彼迎中国的房东实现房源信息迁移。“信息的迁移只是这场行业互助行动的开始，携程集团已在流量扶持、标签展示、运营指导等多个方面，持续为民宿提供赋能，与民宿的经营者一道共克时艰，共生共荣。” 记者了解到，携程的“在线加盟”功能目前在携程Ebooking官网和携程APP，均设置了相应入口。此外，加盟过程中，携程的商家服务团队，为商家提供24小时答疑解惑，在成功完成加盟后，携程将立即为商家分配专属业务经理，为酒店提供全方位的经营指导。 携程数据显示，2021年，携程平台民宿订单量增长超过50%，交易额增长超过70%。截至2021年年底，携程集团旗下的民宿房源数量，累计超过…