令人震惊的排队图：核酸排队这么难？原因是…

虽然有心理准备，但这张图还是能够让你惊呆：排队做核酸。竟有这么难 相关新闻：看看昨夜上海的72小时核酸队伍，像话吗？ 上海解封之后——说错了，是居民自己封自己，然后自己解放了自己之后——很多市民感觉更难了。 主要是因为去公共场所要72小时内的核酸。 什么叫公共场所，似乎没有确切的定义。但根据国务院1987年4月1日发布的《公共场所卫生管理条例》能依法进行卫生监督的公共场所共7类28种： 1、住宿与交际场所（8种）：宾馆、饭馆、旅馆、招待所、车马店、咖啡馆、酒吧、茶座。 2、洗浴与美容场所（3种）：公共浴室、理发馆、美容院。 3、文化娱乐场所（5种）：影剧院、录像厅（室）、游艺厅（室）、舞厅、音乐厅。 4、体育与游乐场所（3种）：体育场（馆）、游泳场（馆）、公园。 5、文化交流场所（4种）：展览馆、博物馆、美术馆、图书馆。 6、购物场所（2种）：商场（店）、书店。 7、就诊与交通场所（3种）：候诊室、候车（机、船）室、公共交通工具（汽车、火车、飞机和轮船）。 所以，基本上，要想维持正常生活，都必须72小时核酸。 凌晨4点的上海，静中心医院门口排队做核酸的队伍 6月1日晚上九点，上海闻喜路…