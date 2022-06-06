29个省份恢复跨省游 业内:最难的日子已过去 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

6月5日，文旅部发布的数据显示，2022年端午假期期间，全国国内旅游出游7961.0万人次，同比下降10.7％，按可比口径恢复至2019年同期的86.8％；实现国内旅游收入258.2亿元，同比下降12.2％，恢复至2019年同期的65.6％。 在业内普遍看来，受部分地区限流等因素影响，今年端午假期期间旅游业出行人次以及旅游收入有所下挫，但“最难的日子已经过去”。 本地游热度推升民宿价格 在这个端午节放假期间，本地游仍占主流。 “端午假期期间，北京延庆地区的民宿基本呈现出一房难求的状态，我们6月5日退房的时候，还有游客在办入住。”北京游客王先生告诉记者，在此前的‘五一’假期，他同样前往京郊民宿度假。“那时候还很冷清，游客很少。价格差距也很大，‘五一’期间包院的价格每天在1800元左右，端午期间就涨到了3000多元。” 类似王先生的旅游订房涨价事件并非孤例。据记者结合多家在线旅游平台披露的数据了解到，端午假期成了今年上半年的第一个出游旺季，北京、上海两座城市已回归假期热门出游城市的前十名；酒店、民宿预订量恢复上行通道；住宿价格的回升彰显整个旅游业行情转暖。 “从目前的数据来看，对于北京地区…