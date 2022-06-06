茅台冰淇淋首发亮相 千亿冰淇淋市场竞夺升级 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

立夏一过，冰淇淋市场迎来销售旺季，各厂商都在积极备战。从口感到造型，创新不断，同时，传统消费品牌频频跨界进入冰淇淋赛道，尝试触达更多年轻人。 近日，茅台与蒙牛联名出品的茅台冰淇淋首发亮相，“研发茅台冰淇淋，是茅台契合年轻消费群体而做的一次努力。”茅台官方表示。 无独有偶，近日，调味品企业恒顺醋业也推出了一款文创冰淇淋，售价18元每支。事实上，此前已有不少快消品牌试水冰淇淋领域，这也从侧面反映了冰淇淋赛道的火热以及资本对该赛道的看好。 对此，快消营销专家路胜贞向记者表示，“非冰淇淋品牌跨界进入，可以通过营销手段完成品牌和产品的双重传播，提升自身影响力，同时也利于实现年轻化、时尚化转型的目的。” 值得关注的是，冰淇淋市场已成长为千亿级市场，并呈现出了健康化、高端化等新趋势，如何把握市场中的新趋势、新机会以走出一条持续增长之路是企业需要不断思考的命题。 跨界产品频现 白酒＋冰淇淋的组合实际上并不稀奇。此前，江小白曾率先推出白酒味的冰淇淋，泸州老窖也曾与钟薛高联名推出“断片”冰淇淋。 白酒行业专家蔡学飞表示，茅台入局冰淇淋是融入年轻消费群体的一个很好的突破口，在一定程度上完成年轻消费群体对茅台…