北京：团队游等要严格测温扫码 不能以亮码代替 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

6月5日下午，北京召开第356场疫情防控新闻发布会，通报最新情况。 北京市委宣传部副部长，市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，当前北京疫情呈现持续向好态势，整体进入扫尾阶段，疫情防控取得阶段性成果。 徐和建介绍，首都防疫成果来之不易，我们要倍加珍惜，保持清醒头脑，继续毫不动摇全面持续推进动态清零行动，坚决落实四方责任，抓好各项防控措施，严防反弹风险，始终掌握疫情防控的主动权，全力以赴推进扫尾清零，确保首都安全和人民群众生命安全、身体健康，统筹做好疫情防控和经济社会发展。 徐和建介绍，要组织做好今年中高考的组织工作、防疫工作，特别是要安排好涉疫考生顺利完成考试。6日起，继续实行重点区域、重点人群筛查和常态化核酸检测并行政策。继续加强封（管）控区、集中隔离点规范管理，严防交叉感染，尽快实现无新增确诊病例。北京市民继续支持配合，按规定参加核酸检测，注意防暑降温，戴好口罩，做好个人防护，不扎堆不聚集不插队，防止交叉感染。 北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍，6月4日0时至24时，新增本土新冠肺炎病毒感染者17例。6月5日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者5例。均为隔离观察人员，社会…