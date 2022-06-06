爱心护考+绿色通道 河南警方考前已办理加急身份证876张

大河网讯 （记者 宋向乐）6月6日，记者从省公安厅获悉，为全力保障高考安保工作平稳有序，河南省公安厅制定下发全省公安机关2022年高考安保方案，成立高考安保工作领导小组，连续召开全省公安机关视频会议，部署安排高考安保工作。全省公安机关全面排查整改涉考安全隐患，全力维护考场周边良好治安秩序；严厉打击考试作弊违法犯罪活动，全力维护安全和谐考试环境；启动考生办理身份证明“绿色通道”，全力做好考试服务保障工作。 筑牢三层“防护圈”，全力维护良好治安秩序 筑牢“核心防护圈”。考前，全省公安机关对考点周边出租屋、旅馆，网吧等复杂场所开展集中整治，及时消除隐患。考试期间，全省公安机关将在每个考点设立临时勤务点，及时受理考生和考务人员报警求助，配合维护考生进场秩序，保护师生人身安全。 筑牢“周边安保圈”。全省公安机关依托“一村（格）一警”机制，深化“百万警进千万家”活动，会同教育部门认真分析涉考风险新情况、新特点，严防造成现实危害。在各个考点门口拉出警戒线、划设安全区，扩大安保纵深，确保考场周边治安交通秩序良好。 筑牢“社会面防控圈”。加强考点周边道路交通管制，严防发生重大交通安全事故。严格落实社会面…