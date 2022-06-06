重庆有序恢复跨省游及“机票+酒店”业务_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

近日，重庆市文化和旅游发展委员会发布了《关于有序恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及机票+酒店业务的通知》(以下简称《通知》)。《通知》称，鉴于目前重庆全域均为低风险地区，6月2日起有序恢复全市旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及机票+酒店业务。 《通知》要求，对出现中高风险地区的区(县)，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及机票+酒店业务。待无中高风险地区后，恢复旅行社及在线旅游企业经营进出该地的跨省团队旅游及机票+酒店业务。各区县要指导旅行社和在线旅游企业，密切关注各地疫情动态，可通过国务院客户端中便民服务疫情风险查询等官方渠道实时动态掌握全国各地疫情风险等级情况，及时调整旅游产品和团队行程。 《通知》称，各区县文化和旅游部门要按照属地原则，指导督促旅行社和在线旅游企业严格执行《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第四版)》要求，压实企业主体责任，强化关键环节管理，扎实做好疫情防控工作；要加强对旅行社及在线旅游企业疫情防控措施落实情况的督导检查，严肃查处违法违规经营活动。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技…