【奋进新征程 建功新时代·伟大变革】旅游“吸金”好助手

2018年获评“中国天然氧吧”的内蒙古锡林郭勒盟多伦县，充沛的水源滋养了茂密的森林，榆木川国家森林公园就在其中。夏季即使天气再热，榆木川景区内天然榆树树冠相连蔽日，林中依旧凉爽宜人。 宜人的气候，平均达到335天的空气质量优良天数，以及年均2817个/立方厘米的负氧离子浓度……多伦具有先天资源禀赋优势。 为更好推动旅游业发展，多伦县气象局完成多伦县龙泽湖公园、榆木川国家森林公园、撅尾巴河等3处负氧离子自动监测站的建设。同时，当地气象部门开展区域环境空气质量的全天候、连续自动化监测，为研究区域空气质量变化趋势、评价环境空气污染提供了数据支持。2021年，这个面积不到4000平方公里的草原水乡共接待游客53万人次，实现旅游收入9.6亿元。 锡林郭勒盟气象局局长于长文表示，气候资源的发掘和保护为生态文明建设提供了新动能，通过推动地方生态旅游，进而带动地方绿色经济发展成为气象工作新的出发点和着力点。 如何利用气象服务为旅游“吸金”？2017年就被授予“中国天然氧吧”称号的江西婺源也给出了自己的答案。 每当春暖花开，“去婺源看油菜花”总能获得大批游客的青睐，而赏油菜花最好的时间一般只有40天左右…