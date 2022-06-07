全球存在爆发粮食危机的风险 欧盟正式批准对俄第六轮制裁—全球宏观经济与大宗商品市场周报_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

第一部分 国内经济解读 国内方面，数据显示5月制造业、非制造业和综合PMI均有显著改善，但绝对水平仍在荣枯线下方，经济总体负增长但跌幅收窄。5月财新制造业PMI不及预期，表现弱于官方制造业PMI，环比修复的同时经济仍处于收缩区间。央行本周净投放流动性为0，短端资金利率基本稳定。财政部要求今年新增专项债6月底发行完毕，8月底使用完毕。今年5月和6月新增专项债发行量或创历史同期最高。监管层增加政策性 银行 8000亿元人民币信贷额度，为今年基建项目提供更多资金。央行行长易纲重申，维护物价稳定是央行首要任务。总体上看，5月经济出现一定程度修复，但仍位于本轮疫情末尾。6月初上海等地解封后，无论制造业还是非制造业，将获得更大的改善空间。前期各项复工复产政策的落实，能够加速产出复苏。 第二部分 海外经济解读 一、全球存在爆发粮食危机的风险 联合国粮农组织最近发布的《全球粮食危机报告》指出2021年53个国家和地区共有1.93亿人面临严重缺粮状况，较2020年增加约4000万。2022年受气候变化、新冠疫情以及俄乌冲突等问题叠加共振效应，全球粮食价格飚涨，化肥供应紧张，耕种劳动力减少，来年产量预期减…