朋友间开玩笑把人扔下阳台造成伤残，法院判了！_政务_澎湃新闻-The Paper

宁乡三个好友相约出游，结果却因为一个玩笑闹上了法庭。6月6日，宁乡市人民法院通报了一起生命权、身体权、健康权纠纷。 朋友间开玩笑把人扔下阳台造成伤残 经审理查明，2020年3月4日，文某、王某与贺某、案外人王某某一同自驾前往张家界旅游。3月5日，四人入住某公司名下度假村。3月6日下午，贺某与文某、王某在度假村王某房间的阳台（离地约九米）聊天，在此期间两人开玩笑称欲将贺某从阳台丢下去，贺某随口反击“你有种把我丢下去试试”，随后贺某坐到阳台空置的座椅上。玩笑间，文某、王某一前一后将贺某连人带椅抬起靠向阳台护栏，假装向外倾倒。阳台护栏受重力冲击发生断裂，王某、贺某滚落至酒店下方的马路上。 事故发生后，贺某被送往张家界市人民医院住院治疗，住院4天，花费医药费近5000元，该费用由该度假村所属的公司支付。3月10日，贺某出院并转入中南大学湘雅三医院治疗，住院25天，花费医药费80000余元。经鉴定，贺某下颌骨骨折术后，遗留张口受限1度，构成十级伤残；左胫骨平台骨折，左膝关节后交叉韧带止点撕脱术后，遗留左膝关节功能障碍，构成十级伤残。另查明，某公司为贺某向中南大学湘雅三医院预缴了医疗费200…