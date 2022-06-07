旅游+体育，长白山再获殊荣

根据2017年国家体育产业基地的评选结果，吉林省长白山景区管理有限公司荣获“国家体育产业示范单位”的荣誉称号。 近日，在国家体育总局办公厅给吉林省体育局下发的《关于2021年国家体育产业基地考核评估结果的通知》中，公布了对2020年12月底前命名、认定的国家体育产业基地的考核评估结果，吉林省已获评的4个国家体育产业基地均合格，吉林省长白山景区管理有限公司仍然位列其中。 体育旅游是体育与旅游高度融合的产物，是全域旅游的题中之义，是“旅游+”的重要形式。近年来，长白山景区依托冰雪资源优势，整合长白山高原冰雪训练基地、长白山森林野雪公园、和平全季地形公园、红松王森林运动公园、万达长白山国际度假区、鲁能胜地度假区、仙峰滑雪场以及各区的冰雪运动场地、场馆等资源，建设山上山下冰雪运动支撑体系。 其次依托环长白山区域旅游联盟各地文旅机构，建设环山融合的青少年体育训练支撑体系、青少年赛事活动组织体系、运动员交流体系和文化艺术活动交流体系。 最后依托国家体育总局和省体育局政策优势，尤其是吉林省体育局“一市一品”政策，建设长白山冬夏呼应的精品赛事活动体系，冬有林海雪地马拉松、夏有环长白山森林马拉松，冬有冰…