上海华亭宾馆，调查报告迟迟未公布，原因可能让人唏嘘装修酒店

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 司马南6月1日发表了一个短视频，在视频中质问道： “华亭宾馆的总结报告在哪，到现在这个报告没有出来，这事怪吧，不知道为什么？这么一个报告，要难产这么久，有些责任人到现在为止，还没有收到应有的处理” 关于华亭宾馆的事情，从3月11日确认了华亭宾馆的管理疏漏是上海本次疫情的源头，到3月15日上海表示成立调查组对华亭宾馆进行调查，然而，解决3个月过去了，还是没有看到华亭宾馆的调查结果报道。 而，对于华亭宾馆，我们这里进行一个梳理，尝试让大家看到事情的全貌。 3月11日锁定华亭宾馆为源头 3月11日下午，上海发布：上海疫情存在明确的流行病学关联，基因测序显示高度同源–境外输入病例携带的病毒污染环境，由于管理疏漏引发本土感染并导致传播。 随后，上海发布在评论区，回复称管理疏漏的地方是漕溪北路1200号（华亭宾馆）。 3月15日上海疫情防控新闻发布会上，表示已成立调查组，正在对华亭宾馆集中隔离点开展专项调查，并会适时公布调查进展情况。 华亭宾馆的来历 华亭宾馆是由上海锦江国际投资管理有限公司全资控股，而上海锦江国际投资有限公司，是上海市国资委七大…